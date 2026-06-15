NEET-UG पेपर लीक: अब वायु सेना की 'उड़ान', 20 लाख छात्रों के लिए सीधे एयरलिफ्ट होंगे पेपर!

C-130J और AN-32 करेंगे नीट-यूजी पेपर की डिलीवरी

इस काम को पूरा करने के लिए वायु सेना C-130J सुपर हरक्यूलिस और AN-32 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन के साथ-साथ हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करेगी। खासकर उन इलाकों में जहाँ पहुंचना मुश्किल है, वहाँ हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। इस पूरे मामले पर सरकार पैनी नजर रखे हुए है। कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने साफ़ तौर पर कहा है कि प्रक्रिया में कोई भी छेड़छाड़ करने वालों को सख़्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि आखिरी तैयारी जोरों पर है ताकि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी या चिंता न हो और वे अपनी परीक्षा पर पूरा ध्यान दे सकें।