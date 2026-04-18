वायुसेना के विमान की हार्ड लैंडिंग के बाद पुणे हवाई अड्डे पर विमान संचालन प्रभावित हुआ

पुणे हवाई अड्डे पर वायुसेना के विमान की हार्ड लैंडिंग, 11 घंटे बंद रहा रनवे

लेखन आबिद खान 11:33 am Apr 18, 202611:33 am

क्या है खबर?

पुणे के हवाई अड्डे पर बीती रात भारतीय वायुसेना के एक विमान को हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब 10:25 बजे वायुसेना के एक विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी। इसके चलते विमान को हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी और वह रनवे पर ही फंस गया। इस वजह से करीब 11 घंटे तक हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन प्रभावित रहा।