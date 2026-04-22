'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान वायुसेना ने हरियाणा में मार गिराई थी पाकिस्तानी मिसाइल, निशाने पर था दिल्ली
मई 2025 में भारतीय वायु सेना ने हरियाणा के आसमान में एक पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोककर बड़ी कामयाबी हासिल की। यह मिसाइल, जो शायद फतेह या शाहीन सीरीज की थी, सीधे दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। सरसा में एयर कमोडोर रोहित कपिल की कमान वाली IAF टीम ने बराक-8 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया।
एयर कमोडोर कपिल को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया
यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरे माहौल के दौरान हुई थी। इसने IAF की त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता को साफ दिखाया। मलबे से इस बात की पुष्टि हुई कि खतरा वाकई असली था। अपने त्वरित और साहसी फैसले के लिए, एयर कमोडोर रोहित कपिल को साल 2025 में युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इस तरह के कदम 'सुदर्शन' जैसे प्रोजेक्ट्स के तहत भारत की रक्षा प्रणालियों को आधुनिक और मजबूत बनाने की लगातार कोशिशों का हिस्सा हैं।