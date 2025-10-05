लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर सोनम वांगचुक ने अहम बयान दिया है

सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, कहा- न्यायिक जांच शुरू होने तक जेल में ही रहूंगा

क्या है खबर?

लद्दाख में पिछले महीने राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची सुरक्षा की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कहा कि लद्दाख में हुई हत्याओं की स्वतंत्र न्यायिक जांच शुरू होने तक वह जोधपुर के केंद्रीय कारागार में ही रहेंगे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कछ कहा है।