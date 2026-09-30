हैदराबाद: होटल में युवती की संदिग्ध मौत, बॉयफ्रेंड फरार

जांच में जुटे अधिकारियों का मानना है कि सिरिशा पर किसी भारी चीज, जैसे पर्दे के डंडे, से हमला किया गया हो सकता है। उनके शरीर पर मिले घावों के निशान इसी ओर इशारा करते हैं।

फॉरेंसिक टीमें होटल के CCTV फुटेज खंगाल रही हैं और मौके से सबूत जमा कर रही हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना का कोई संबंध किसी पुराने मामले से है। श्रीनिवास की तलाश में विशेष टीमें लगाई गई हैं, जो वारदात के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। मामले की जांच अभी जारी है।