हैदराबाद: होटल में युवती की संदिग्ध मौत, बॉयफ्रेंड फरार
हैदराबाद के एक होटल में 34 साल की बी सिरिशा अपने कमरे में मृत मिलीं। सिरिशा ने 24 सितंबर को अपने बॉयफ्रेंड ए श्रीनिवास के साथ फर्जी नामों से होटल में चेक-इन किया था।
श्रीनिवास सुबह जल्दी ही वहां से चले गए थे। जब होटल के कर्मचारियों को सिरिशा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का शव बरामद किया।
सिरिशा के शरीर पर चोटें, पर्दे के डंडे से वार की आशंका
जांच में जुटे अधिकारियों का मानना है कि सिरिशा पर किसी भारी चीज, जैसे पर्दे के डंडे, से हमला किया गया हो सकता है। उनके शरीर पर मिले घावों के निशान इसी ओर इशारा करते हैं।
फॉरेंसिक टीमें होटल के CCTV फुटेज खंगाल रही हैं और मौके से सबूत जमा कर रही हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना का कोई संबंध किसी पुराने मामले से है। श्रीनिवास की तलाश में विशेष टीमें लगाई गई हैं, जो वारदात के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। मामले की जांच अभी जारी है।