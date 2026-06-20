हैदराबाद में 'पाकिस्तानी' बुलाने पर फूटा गुस्सा, युवक बोला- 'दादा भारतीय सेना में थे

सोशल मीडिया पर गुस्से के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया है। खासकर, परिवार का कहना है कि उन्हें उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया। लोगों के जबरदस्त विरोध को देखते हुए कापड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब वीडियो फुटेज और दर्ज बयानों की जांच कर रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।