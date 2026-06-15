फार्महाउस पूल में हैदराबाद के इंजीनियर का शव, चोटों ने उलझाई मौत की गुत्थी देश Jun 15, 2026

एक वीकेंड पार्टी के दौरान एक दुखद घटना हो गई। हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रामू का शव तेलंगाना के यादाद्रि भुवनगिरि जिले के एक फार्महाउस के स्विमिंग पूल में मिला है। वे अपने सहकर्मियों के साथ वहां गए थे, लेकिन उनके शरीर पर मिले चोटों के निशानों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या यह वाकई कोई हादसा था या इसके पीछे कुछ और वजह है।