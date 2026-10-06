हैदराबाद में भाईचारे पर सवाल, डांडिया से मुस्लिम बाउंसरों को धर्म देखकर निकालने का आरोप

हैदराबाद में मुस्लिम बाउंसरों ने आरोप लगाया है कि इस साल दशहरा और नवरात्रि त्योहार के दौरान डांडिया कार्यक्रमों से उन्हें जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है। उनका कहना है कि आयोजक सिर्फ धर्म देखकर उन्हें काम नहीं दे रहे, जिसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ रहा है। मोहम्मद फिरोज, जो 200 बाउंसरों के एक ग्रुप से जुड़े हैं, बताते हैं कि पहले जो काम उन्हें आसानी से मिल जाते थे, वे अब दूसरे लोगों को दिए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, हैदराबाद शहर अपने भाईचारे और सबको साथ लेकर चलने वाले माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन यह नया बदलाव सबको चौंका रहा है।