पीड़ित का परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। उन्होंने बताया कि हमलावर 20 के दशक के आखिर का एक अनजान शख्स था। परिवार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वे अपने इलाके में गश्त बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसी हिंसक घटनाएं अब बहुत आम हो गई हैं।

पीड़ित के भतीजे सैयद मोहम्मद ने बताया, "उन्होंने सिर्फ हमदर्दी में उस आदमी को लिफ्ट दी थी, क्योंकि उसने लिफ्ट मांगी थी। उन्हें कभी लगा नहीं था कि कोई एक मामूली मोबाइल फोन के लिए किसी को चाकू मार देगा।"