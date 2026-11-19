हैदराबाद: अजनबी को लिफ्ट देना पड़ा भारी, मोबाइल छीनने की कोशिश की; गला काटा
हैदराबाद में बुधवार शाम एक 57 वर्षीय व्यक्ति पर हमला हुआ। उन्होंने एक अजनबी को लिफ्ट दी थी, जिसने बाद में उनका फोन छीनने की कोशिश की।
जब उस व्यक्ति ने विरोध किया, तो हमलावर ने उन्हें चाकू मारा और उनका गला काटकर वहां से भाग गया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद, पीड़ित जैसे-तैसे अपने घर पहुंचे और अपने परिवार को घटना के बारे में बताया।
परिवार ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की
पीड़ित का परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। उन्होंने बताया कि हमलावर 20 के दशक के आखिर का एक अनजान शख्स था। परिवार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वे अपने इलाके में गश्त बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसी हिंसक घटनाएं अब बहुत आम हो गई हैं।
पीड़ित के भतीजे सैयद मोहम्मद ने बताया, "उन्होंने सिर्फ हमदर्दी में उस आदमी को लिफ्ट दी थी, क्योंकि उसने लिफ्ट मांगी थी। उन्हें कभी लगा नहीं था कि कोई एक मामूली मोबाइल फोन के लिए किसी को चाकू मार देगा।"