प्रधानमंत्री मोदी आसियान सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा, मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं होगी मुलाकात

लेखन आबिद खान 11:15 am Oct 23, 202511:15 am

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते होने आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वजह से उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात की अटकलों पर विराम लग गया है। पहले चर्चाएं थीं कि दोनों नेताओं की सम्मेलन में मुलाकात हो सकती है। 26 से 28 अक्टूबर तक होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर कर सकते हैं।