प्रधानमंत्री मोदी आसियान सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा, मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं होगी मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते होने आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वजह से उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात की अटकलों पर विराम लग गया है। पहले चर्चाएं थीं कि दोनों नेताओं की सम्मेलन में मुलाकात हो सकती है। 26 से 28 अक्टूबर तक होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री बोले- सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होने के लिए उत्सुक हूं
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर फैसले की जानकारी देते हुए लिखा, 'मेरे प्रिय मित्र और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। मलेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता के लिए उन्हें बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं दीं। मैं आसियान और भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होने और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक हूं।'
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (ASEAN) के संगठन के वार्षिक आयोजन को आसियान शिखर सम्मेलन कहते हैं। यह संगठन 10 देशों का क्षेत्रीय समूह है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, जिसे क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास, और शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। संगठन में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होते रहे हैं।