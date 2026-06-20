हैदराबाद कोर्ट ने POCSO के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को परीक्षा देने के लिए दी अंतरिम जमानत

भागीरथ की अग्रिम जमानत खारिज

उनकी गिरफ्तारी से करीब एक हफ्ता पहले यह मामला दर्ज हुआ था। भागीरथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। गिरफ्तारी के बाद उनके पिता ने कहा था कि भागीरथ ने जांच में पूरा सहयोग किया है। अभी उन्हें अपनी पढ़ाई से जुड़े कारणों से अंतरिम जमानत मिली हुई है, हालांकि कानूनी प्रक्रिया और मामले की जांच अभी भी चल रही है।