हैदराबाद: लोन-ऐप ने दी मॉर्फ्ड तस्वीरों की धमकी, कांस्टेबल ने उठाया जानलेवा कदम
हैदराबाद के एक पुलिस कांस्टेबल मुदावथ श्रीनू (31), ने लोन-ऐप चलाने वालों की लगातार धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उन पर 40,000 रुपये का कर्ज था। आरोप है कि अगर श्रीनू ने पैसे नहीं चुकाए, तो ऑपरेटर्स ने उनकी और उनकी पत्नी की मॉर्फ्ड नग्न तस्वीरें उनके रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच फैलाने की धमकी दी थी। श्रीनू कोंडापुर बटालियन में तैनात थे और उन्होंने यह दर्दनाक कदम अपने हर्षागुडा स्थित घर पर उठाया।
पुलिस कर रही हर घंटे की कॉल की जांच
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धमकियों के पीछे के लोगों का पता लगाने के लिए कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि दिवाली के दौरान उत्पीड़न बढ़ गया था और श्रीनू को हर घंटे फोन किया जाता था। यह मामला दिखाता है कि ऑनलाइन लोन ऐप किस तरह लोगों को डराने-धमकाने वाले तरीके अपनाते हैं। यह घटना हमें इस बात की भी याद दिलाती है कि पैसे उधार लेते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और यदि आप पर कोई दबाव डाल रहा हो या ब्लैकमेल कर रहा हो, तो तुरंत मदद लेनी चाहिए।