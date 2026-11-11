हैदराबाद: लोन-ऐप ने दी मॉर्फ्ड तस्वीरों की धमकी, कांस्टेबल ने उठाया जानलेवा कदम

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धमकियों के पीछे के लोगों का पता लगाने के लिए कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि दिवाली के दौरान उत्पीड़न बढ़ गया था और श्रीनू को हर घंटे फोन किया जाता था। यह मामला दिखाता है कि ऑनलाइन लोन ऐप किस तरह लोगों को डराने-धमकाने वाले तरीके अपनाते हैं। यह घटना हमें इस बात की भी याद दिलाती है कि पैसे उधार लेते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और यदि आप पर कोई दबाव डाल रहा हो या ब्लैकमेल कर रहा हो, तो तुरंत मदद लेनी चाहिए।