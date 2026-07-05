न्याय के लिए जागा गुरुग्राम: सार्थक मट्टू की मौत पर कैंडल मार्च, पुलिस जांच पर उठे सवाल
शनिवार शाम को गुरुग्राम के DLF फेज 4 में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और सार्थक मट्टू के लिए कैंडल मार्च निकाला। सार्थक की मौत 25 जून को हुए एक कथित हिट-एंड-रन में हो गई थी। सार्थक के दोस्त, परिवार के सदस्य और पड़ोसी इस मार्च में शामिल हुए। उन्होंने एकजुट होकर रिजवुड एस्टेट से गैलेरिया मार्केट तक पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से गुजारिश की कि मामले की जांच जल्दी और सही तरीके से हो।
परिवार का आरोप- जांच धीमी और लापरवाही भरी
मट्टू के माता-पिता का कहना है कि जांच बहुत धीमी और लापरवाही से की जा रही है। उनका कहना है कि संदिग्धों के खून के नमूने हादसे के 2 दिन बाद लिए गए, और जरूरी सबूत तो 8 दिन बाद उनके बार-बार कहने पर ही जुटाए गए। सार्थक के पिता ने आम परिवारों के प्रति भेदभाव होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं, पुलिस का कहना है कि संदिग्धों को एक दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था और परिवार को हर बात की जानकारी दी जा रही है। स्थानीय निवासियों ने भी परिवार से वादा किया कि वे तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक इंसाफ न हो जाए।