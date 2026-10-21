टाइगर श्रॉफ के हमलावरों तक अमृतसर से मुंबई कैसे पहुंचे हथियार?

स्पेशल सेल के DCP प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा, "17 अक्टूबर को राधा-बबीता दादर में उतरीं और होटल में चेक-इन किया। सुबह 11 बजे एक लड़के ने होटल के पास राधा से बैग लिया। 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे गोलीबारी हुई।"

पुलिस अब हथियारों की सप्लाय में शामिल और लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं।

इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जिसने अमृतसर में हथियार रखे थे और वो नेटवर्क भी जो सारी योजना संभाल रहा था।