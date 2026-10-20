टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले 3 लोगों तक बाइक और फोन से पहुंची पुलिस

टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले 3 लोगों तक कैसे पहुंची पुलिस? इन सुरागों से मदद

लेखन गजेंद्र 10:35 am Oct 20, 202610:35 am

क्या है खबर?

मुंबई के जुहू में फुटबॉल ग्राउंड से बाहर निकलते समय बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले 3 हमलावरों को पुलिस ने सोमवार को राजस्थान के कोटा स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। तीनों पुणे से जयपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन से पकड़े गए। घटना रविवार शाम 7 बजे के आसपास की है और पुलिस ने हमलावरों को सोमवार दोपहर तक गिरफ्तार कर लिया। हमलावरों को इतनी जल्दी कैसे पकड़ा गया और पुलिस उन तक कैसे पहुंची? आइए, जानते हैं।