अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में घर बैठे लाइसेंस बनवाने का तरीका बताया

पंजाब में घर बैठे कैसे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस? अरविंद केजरीवाल ने बताया तरीका

लेखन गजेंद्र 06:56 pm Oct 29, 202506:56 pm

क्या है खबर?

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने बुधवार से परिवहन विभाग का काम पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि पंजाब में अब वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी 56 सेवाएं ऑनलाइन हो गई है। अब लोग घर बैठे 1076 पर कॉल करके अपने काम करवा सकते हैं और लाइसेंस पा सकते हैं।