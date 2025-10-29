पंजाब में घर बैठे कैसे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस? अरविंद केजरीवाल ने बताया तरीका
क्या है खबर?
पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने बुधवार से परिवहन विभाग का काम पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि पंजाब में अब वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी 56 सेवाएं ऑनलाइन हो गई है। अब लोग घर बैठे 1076 पर कॉल करके अपने काम करवा सकते हैं और लाइसेंस पा सकते हैं।
सुविधा
घर बैठे कैसे बनवाएं लाइसेंस?
केजरीवाल ने घर बैठे लाइसेंस बनवाने का तरीका भी बताया है। उन्होंने कहा, "अब बस 1076 पर कॉल करो। आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या काम कराना है। प्रतिनिधि आपसे समय पूछेगा कि वह कितने बजे आपसे मिलने आए। आप रात 10 बजे कहोगे तो सरकारी कर्मचारी रात 10 बजे फोटो कॉपी मशीन लेकर आपके घर पहुंच जाएगा। कर्मचारी तुरंत दस्तावेज कॉपी-स्कैन करेगा। अगले 10 दिन में आपका कार्ड देने कर्मचारी घर आएगा। ये पहली बार हो रहा है।"
ट्विटर पोस्ट
अरविंद केजरीवाल ने बताया तरीका
पंजाब सरकार ने लोगों के कामकाज को बेहद आसान बना दिया है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 29, 2025
अब बस 1076 पर कॉल करें … सरकार का प्रतिनिधि आपके बताए समय पर आपके घर आएगा, ज़रूरी दस्तावेज़ लेगा और 15 दिन में आपका काम हो जाएगा।
सरकार खुद आपके दरवाज़े पर आकर आपका काम करेगी। pic.twitter.com/QE3E884NxI
ताला
पंजाब के RTO दफ्तर पर लगाया ताला
इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने बुधवार को लुधियाना में स्थित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) कार्यालय पर प्रतिकात्मक रूप से ताला जड़ा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि परिवहन विभाग में होने वाली दलाली को बंद करने के लिए सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, ऐसे में किसी को RTO आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के समय सराय काले खां में भी RTO दफ्तर पर इसी तरह ताला लगाया गया था।
ट्विटर पोस्ट
RTO दफ्तर पर ताला
RTO Office में लग गया ताला 🔒🔥— AAP (@AamAadmiParty) October 29, 2025
👉 पंजाब के RTO में वाहनों के Registration और Licence जैसी 56 सुविधाओं को और भी आसान बनाने के लिए ‘Faceless RTO Services’ शुरू हुई.... pic.twitter.com/ANQkFsYtDt
ट्विटर पोस्ट
इस तरह घर पहुंचेंगे RTO कर्मचारी
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਪੰਜਾਬ 📱— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 29, 2025
🔸ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ RTO ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
🔸ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
🔸ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। pic.twitter.com/egltR3HB0M