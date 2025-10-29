LOADING...
पंजाब में घर बैठे कैसे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस? अरविंद केजरीवाल ने बताया तरीका

लेखन गजेंद्र
Oct 29, 2025
06:56 pm
क्या है खबर?

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने बुधवार से परिवहन विभाग का काम पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि पंजाब में अब वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी 56 सेवाएं ऑनलाइन हो गई है। अब लोग घर बैठे 1076 पर कॉल करके अपने काम करवा सकते हैं और लाइसेंस पा सकते हैं।

सुविधा

घर बैठे कैसे बनवाएं लाइसेंस?

केजरीवाल ने घर बैठे लाइसेंस बनवाने का तरीका भी बताया है। उन्होंने कहा, "अब बस 1076 पर कॉल करो। आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या काम कराना है। प्रतिनिधि आपसे समय पूछेगा कि वह कितने बजे आपसे मिलने आए। आप रात 10 बजे कहोगे तो सरकारी कर्मचारी रात 10 बजे फोटो कॉपी मशीन लेकर आपके घर पहुंच जाएगा। कर्मचारी तुरंत दस्तावेज कॉपी-स्कैन करेगा। अगले 10 दिन में आपका कार्ड देने कर्मचारी घर आएगा। ये पहली बार हो रहा है।"

अरविंद केजरीवाल ने बताया तरीका

ताला

पंजाब के RTO दफ्तर पर लगाया ताला

इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने बुधवार को लुधियाना में स्थित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) कार्यालय पर प्रतिकात्मक रूप से ताला जड़ा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि परिवहन विभाग में होने वाली दलाली को बंद करने के लिए सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, ऐसे में किसी को RTO आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के समय सराय काले खां में भी RTO दफ्तर पर इसी तरह ताला लगाया गया था।

RTO दफ्तर पर ताला

इस तरह घर पहुंचेंगे RTO कर्मचारी