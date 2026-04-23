15 टीमें, CCTV कैमरे और होटल वाई-फाई; कैसे पकड़ाया IRS अधिकारी की बेटी का हत्यारा?

दिल्ली में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की बेटी की हत्या करने वाले आरोपी राहुल मीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पहले पीड़िता के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। दिल्ली के पॉश इलाके में एक बड़े अधिकारी के घर पर हुए इस घटनाक्रम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए कई टीमें बनाईं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

टीमें आरोपी की तलाश में जुटी थीं 15 टीमें घटनाक्रम सामने आते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 15 टीमें बनाईं। सबसे पहले पीड़िता जहां रहती थी, उस सोसाइटी के गेट और इमारत में लगे CCTV कैमरों की जांच की गई। इसके बाद आरोपी जहां-जहां गया था, उसका पूरा मैप बनाया गया। इसी दौरान पुलिस को एक ऑटो का पता चला, जिसमें आरोपी मीना हत्याकांड के बाद सवार हुआ था। इस रिक्शा चालक से पूछताछ में पुलिस के हाथ एक और अहम जानकारी लगी।

होटल रिक्शा चालक ने पुलिस को होटल तक पहुंचाया रिक्शा चालक ने पुलिस को द्वारका स्थित उस होटल तक पहुंचाया, जहां उसने आरोपी को छोड़ा था। इसके बाद पुलिस होटल पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, आरोपी की योजना हत्या करने के बाद फरार होने की थी। वो पीड़िता के घर से ट्रेन पकड़ने के लिए सीधे पालम रेलवे स्टेशन पहुंचा था, लेकिन ट्रेन निकल गई। इसके बाद आरोपी ने द्वारका में एक ओयो होटल में कमरा किराए पर लिया।

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वाई-फाई आरोपी ने सिम बंद की, वाई-फाई का कर रहा था इस्तेमाल पुलिस की एक टीम आरोपी के मोबाइल और दूसरे डिजिटल साक्ष्यों पर भी नजर रख रही थी। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए अपनी सिम बंद कर दी थी। वो बातचीत के लिए होटल के वाई-फाई का इस्तेमाल कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए अपने एक भाई के संपर्क में था। आरोपी को ट्रैक करने में इन डिजिटल फुटप्रिंट ने भी पुलिस की मदद की।

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टाइमलाइन घटना वाले दिन कब-क्या हुआ? मीना सुबह 6:28 बजे सोसायटी में दाखिल हुआ। उसने पीला शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। सुबह 6:39 बजे वह पीड़िता के घर में घुसा। उसे 7:22-7:30 बजे के बीच घर से बाहर निकलते देखा गया। घर में उसने कपड़े बदल लिए थे। बाहर आते हुए वो सफेद पैंट और पीली टी-शर्ट पहने हुए देखा गया। आरोपी को पता था कि पीड़िता के माता-पिता सुबह जिम जाते हैं, इसलिए उसने यही समय चुना।