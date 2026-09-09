प्रदर्शन में शामिल होने पर छात्र को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट बोला- मजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई?

नोटिस मिलने के बाद छात्र अक्षत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इसमें उसने कहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में शामिल हुआ था।

अक्षत ने ये भी कहा था कि इस दौरान वह विश्वविद्यालय की कक्षाओं में नहीं था, क्योंकि संस्थान करीब 3 महीने से बंद था।

अक्षत ने कहा कि वह 3 महीने के सेमेस्टर अवकाश के लिए 25 मई को JBU परिसर से चले गए थे और इस दौरान प्रयागराज में थे।