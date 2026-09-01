सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, CJP ने विरोध-मार्च वापस लिया

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें 20 से 25 जुलाई के बीच विरोध-प्रदर्शन के संबंध में दर्ज FIR पर अब आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

मुआवजे को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अखिल भारतीय स्तर पर मुआवजे के भुगतान संबंधी एक नीति तैयार करेगी, जिसमें 3 महीने का समय लग सकता है।

नीति सभी संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाएगी, ताकि मुआवजे के भुगतान के लिए एक नियमित तंत्र अपनाया जा सके।