NewsBytesExplainer: क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है?

CEC को पद से हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए लोकसभा के 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है।

इसके बाद प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वे प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो निष्कासन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होती है। फिर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है।