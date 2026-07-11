ठाणे में इमारत ढहने से 12 साल के मासूम की मौत

थाणे प्रशासन ने इमारत की जांच शुरू की

हादसे में 12 साल के जयकुमार जायसवाल ने दम तोड़ दिया। वहीं, 35 साल की उर्मिला और 9 साल का विनीत जायसवाल घायल हुए हैं। दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीमें और बचाव दल फोरन मौके पर पहुंच गए। एहतियातन आसपास के कई घरों को भी खाली करवा दिया गया है।

अब अधिकारी इमारत की बनावट और गिरने की वजह की जांच कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था।