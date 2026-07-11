ठाणे में इमारत ढहने से 12 साल के मासूम की मौत
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महाराष्ट्र के ठाणे में शुक्रवार दोपहर को एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 12 साल के एक बच्चे ने जान गंवा दी, जबकि उसके परिवार के 2 सदस्य घायल हो गए। यह घटना मड्रास चावड़ी में तब हुई जब परिवार के लोग सो रहे थे।
थाणे प्रशासन ने इमारत की जांच शुरू की
हादसे में 12 साल के जयकुमार जायसवाल ने दम तोड़ दिया। वहीं, 35 साल की उर्मिला और 9 साल का विनीत जायसवाल घायल हुए हैं। दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीमें और बचाव दल फोरन मौके पर पहुंच गए। एहतियातन आसपास के कई घरों को भी खाली करवा दिया गया है।
अब अधिकारी इमारत की बनावट और गिरने की वजह की जांच कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था।