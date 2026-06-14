मुंबई में जून की सबसे गर्म रात का टूटा रिकॉर्ड, कब आएगा मानसून?
मुंबई में जून की सबसे गर्म रात का रिकॉर्ड बन गया है। रात का तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस पर ही टिका रहा। यह गर्मी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही, बल्कि तटीय हरनाई में भी तापमान इतना ही दर्ज किया गया। वैसे तो इस समय तक दक्षिण-पश्चिम मानसून दस्तक दे देता है और शहर को गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन इस बार वह देर से आ रहा है। इसी देरी की वजह से मुंबई में चिपचिपी और उमस भरी रातें बीत रही हैं।
महाराष्ट्र में मानसून की धीमी रफ्तार गर्मी को बढ़ा रही
मानसून की धीमी रफ्तार के चलते पूरे महाराष्ट्र में मानसून से पहले वाली गर्मी उम्मीद से कहीं ज्यादा समय तक बनी हुई है। साफ आसमान और बारिश न होने के कारण दिन में ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। अरब सागर से आने वाली गर्म और नम हवाएं रात के वक्त और भी ज्यादा बेचैनी पैदा कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, कमजोर मौसम प्रणालियां और सूखी हवाएं मानसून की बारिश को आने से रोक रही हैं। इसी वजह से, आने वाले दिनों में मुंबई में गर्मी के और भी नए रिकॉर्ड बन सकते हैं।