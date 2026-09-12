BRICS के कारण दिल्ली के होटल हाउसफुल, एक रात का किराया 2 लाख रुपये से ऊपर पहुंचा

BRICS सदस्य देशों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों ने शहर भर में 3,000 से ज्यादा कमरे बुक कर लिए हैं।

ओबेरॉय नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति के साथ ब्राजील, कजाकिस्तान, इथियोपिया और इंडोनेशिया के दल रुके हैं।

लीला पैलेस में संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और सऊदी अरब के मेहमान ठहरे हुए हैं। वहीं, ताज महल होटल में उरुग्वे और वियतनाम के प्रतिनिधि रुके हैं।

इस भारी मांग के चलते होटलों के दाम आसमान छू रहे हैं। ITC मौर्या में तो एक रात रुकने का किराया 2 लाख रुपये से भी ज्यादा हो गया है!