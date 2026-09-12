BRICS के कारण दिल्ली के होटल हाउसफुल, एक रात का किराया 2 लाख रुपये से ऊपर पहुंचा
18वें BRICS शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के नेता दिल्ली आ रहे हैं, जिससे शहर के बड़े-बड़े होटल गुलजार हो गए हैं।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर ITC मौर्या में रुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो 9 साल बाद भारत आए हैं, ताज पैलेस में ठहरे हैं।
खबरों के मुताबिक, ITC मौर्या का कुछ हिस्सा खास तौर पर प्रतिनिधिमंडल के लिए आरक्षित किया गया है। यहां सुरक्षा भी बहुत कड़ी रखी गई है।
ITC मौर्या में कमरे का किराया 2 लाख के पार
BRICS सदस्य देशों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों ने शहर भर में 3,000 से ज्यादा कमरे बुक कर लिए हैं।
ओबेरॉय नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति के साथ ब्राजील, कजाकिस्तान, इथियोपिया और इंडोनेशिया के दल रुके हैं।
लीला पैलेस में संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और सऊदी अरब के मेहमान ठहरे हुए हैं। वहीं, ताज महल होटल में उरुग्वे और वियतनाम के प्रतिनिधि रुके हैं।
इस भारी मांग के चलते होटलों के दाम आसमान छू रहे हैं। ITC मौर्या में तो एक रात रुकने का किराया 2 लाख रुपये से भी ज्यादा हो गया है!