गृह मंत्रालय ने राज्यों से गैस सिलेंडर वितरण केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा

लेखन गजेंद्र 12:27 pm Mar 12, 202612:27 pm

क्या है खबर?

पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच ईंधन की बढ़ती किल्लत को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रसोई गैस सिलेंडर वितरण केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में यह निर्देश दिए हैं। बैठक में तैयारियों का आकलन और घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई।