गृह मंत्रालय ने राज्यों से गैस सिलेंडर वितरण केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा
क्या है खबर?
पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच ईंधन की बढ़ती किल्लत को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रसोई गैस सिलेंडर वितरण केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में यह निर्देश दिए हैं। बैठक में तैयारियों का आकलन और घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
बैठक
2 घंटे चली बैठक में ये दिए गए निर्देश
रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सूचना और प्रसारण, उपभोक्ता मामलों के सचिवों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में सभी राज्यों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) बुनियादी ढांचे जैसे बॉटलिंग प्लांट, वितरण नेटवर्क, परिवहन वाहनों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। उन्हें स्थानीय LPG आपूर्ति की दैनिक निगरानी करने, उल्लंघन और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई को कहा है।
जागरूकता
सोशल मीडिया से फर्जी खबरों को हटाने का आदेश
मंत्रालय ने जनता की चिंताओं को दूर करने और अफवाहों से निपटने के लिए आग्रह किया है कि वे सीधे तौर पर और तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाएं। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी करने और घबराहट पैदा करने वाली फर्जी खबरों को तुरंत हटाने पर भी जोर दिया गया है। मंत्रालय ने सूचना और पेट्रोलियम मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को शामिल करके 24 घंटे सातों दिन नियंत्रण कक्ष को मजबूत करने को कहा है।