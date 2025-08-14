गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ऑपरेशन सिंदूर में साहस के लिए BSF के 16 जवानों को सम्मानित किया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

'ऑपरेशन सिंदूर' में साहस के लिए BSF के 16 जवानों को वीरता पदक मिले, सूची जारी

लेखन गजेंद्र 02:45 pm Aug 14, 202502:45 pm

क्या है खबर?

गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले गुरुवार को असाधारण बहादुरी, विशिष्ट सेवा और सराहनीय योगदान के लिए वीरता और सेवा पदक से सम्मानित बहादुरों की सूची जारी की है। इस बार पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा (HGCD) और सुधार सेवाओं के कुल 1,090 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों में वीरता पदक (GM), विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (PSM) और सराहनीय सेवा के लिए पदक (MSM) में बांटा है।