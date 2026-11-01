तमिलनाडु: खुले में शराब पीने से रोकने पर होमगार्ड की पीट-पीटकर हत्या, 3 गिरफ्तार

इस हमले के आरोप में मधिवाणन, थामराईकन्नन और परिथी नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कांस्टेबल को पकड़ लिया था और वेंकटेशन को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनके सिर में गंभीर चोटें आईं।

कई अस्पतालों में ले जाने के बावजूद वेंकटेशन की जान नहीं बच सकी। इस घटना के बाद अपने काम पर तैनात कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।