तमिलनाडु: खुले में शराब पीने से रोकने पर होमगार्ड की पीट-पीटकर हत्या, 3 गिरफ्तार
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तमिलनाडु के तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होमगार्ड वेंकटेशन का निधन हो गया। दरअसल, वे और एक पुलिस कांस्टेबल कुछ लोगों को खुले में शराब पीने से रोक रहे थे।
चेतावनी दिए जाने के बावजूद, वह समूह एक मंदिर के पास फिर से शराब पीने आ गया। इसी बात पर दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई।
3 लोग गिरफ्तार, पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर चिंता
इस हमले के आरोप में मधिवाणन, थामराईकन्नन और परिथी नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कांस्टेबल को पकड़ लिया था और वेंकटेशन को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनके सिर में गंभीर चोटें आईं।
कई अस्पतालों में ले जाने के बावजूद वेंकटेशन की जान नहीं बच सकी। इस घटना के बाद अपने काम पर तैनात कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।