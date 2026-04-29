जीवन शैली से आगे बढ़ेगा हिंदू धर्म? सुप्रीम कोर्ट में गीता से नई परिभाषा की गुहार देश Apr 29, 2026

एक हिंदू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि हिंदू धर्म की पुरानी परिभाषा को बदला जाए, जिसमें इसे सिर्फ 'जीवन जीने का तरीका' बताया गया है। संगठन का तर्क है कि यह परिभाषा हिंदू धर्म की वास्तविक गहराई और उसकी विविधताओं को सही ढंग से नहीं बताती।

इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि भगवद गीता को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ताकि इसकी एक ज्यादा बेहतर और सार्थक परिभाषा तैयार की जा सके। यह गुजारिश मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ के सामने की गई है।