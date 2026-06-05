असम में पहली बार मिला दुर्लभ गिरगिट, मुख्यमंत्री सरमा ने की घोषणा देश Jun 05, 2026

असम के उरपद बील में पहली बार एक दुर्लभ 'बेंट-टोएड गिरगिट' पाया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम 'साइर्टोडैक्टाइलस बापमे' है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस खोज की घोषणा की है। यह खोज बताती है कि असम में कितने अनूठे वन्यजीव रहते हैं। अपने घुमावदार पंजों और दुबले-पतले शरीर के कारण यह गिरगिट 'साइर्टोडैक्टाइलस' प्रजाति से संबंध रखता है, जो गिरगिटों के सबसे विविध समूहों में से एक है। यह गिरगिट जंगलों, पथरीले स्थानों और आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) में आसानी से जी सकता है।