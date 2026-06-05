असम में पहली बार मिला दुर्लभ गिरगिट, मुख्यमंत्री सरमा ने की घोषणा
असम के उरपद बील में पहली बार एक दुर्लभ 'बेंट-टोएड गिरगिट' पाया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम 'साइर्टोडैक्टाइलस बापमे' है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस खोज की घोषणा की है। यह खोज बताती है कि असम में कितने अनूठे वन्यजीव रहते हैं। अपने घुमावदार पंजों और दुबले-पतले शरीर के कारण यह गिरगिट 'साइर्टोडैक्टाइलस' प्रजाति से संबंध रखता है, जो गिरगिटों के सबसे विविध समूहों में से एक है। यह गिरगिट जंगलों, पथरीले स्थानों और आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) में आसानी से जी सकता है।
खोज से गिरगिटों के रहने की जगह की समझ मिलती है
इस नई खोज से असम के आधिकारिक रिकॉर्ड में एक और प्रजाति का नाम दर्ज हो गया है। साथ ही यह वैज्ञानिकों को इन गिरगिटों के आवास के बारे में नई जानकारी भी देती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि पूर्वोत्तर भारत के जंगली आवासों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां अभी भी कई ऐसे जीव हैं, जिनकी पूरी तरह से खोज नहीं हो पाई है।