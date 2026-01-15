हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में आग लगने से 6 की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हिमाचल प्रदेश: एक हफ्ते में तीसरा हादसा, आग लगने से 3 बच्चों समेत 6 जिंदा जले

लेखन गजेंद्र 11:12 am Jan 15, 202611:12 am

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते आग लगने की तीसरी घटना सामने आई है। इस बार हादसा सिरमौर जिले में नौहराधार के तलांगना गांव में हुआ है। यहां एक घर में भीषण आग लगने से अंदर सो रहे 6 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। घटना में एक व्यक्ति सुरक्षित बच गए हैं। हादसा बुधवार देर रात साढ़े 11 बजे हुआ। आग लगने की सूचना पर पुलिस और अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंच गए थे।