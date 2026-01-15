हिमाचल प्रदेश: एक हफ्ते में तीसरा हादसा, आग लगने से 3 बच्चों समेत 6 जिंदा जले
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते आग लगने की तीसरी घटना सामने आई है। इस बार हादसा सिरमौर जिले में नौहराधार के तलांगना गांव में हुआ है। यहां एक घर में भीषण आग लगने से अंदर सो रहे 6 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। घटना में एक व्यक्ति सुरक्षित बच गए हैं। हादसा बुधवार देर रात साढ़े 11 बजे हुआ। आग लगने की सूचना पर पुलिस और अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंच गए थे।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
लोकेंद्र (42) अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माघी पर्व मनाने तलांगना स्थित ससुराल आए थे। उनकी साली तृप्ता और उनका पति भी साथ थे। रात में सभी लोग खाना खाकर सो गए। तभी 3 बजे घर में धुआं भर गया और रसोई घर में तेज धमाके के साथ आग लग गई। हादसे में नरेश कुमार (50), उनकी पत्नी तृप्ता (45), लोकेंद्र की पत्नी कविता (36), उनकी जुड़वा बेटी कृतिका-सारिका (13) और पुत्र कार्तिक (3) की मौत हो गई।
जांच
पिछले दिनों सोलन के अर्की बाजार और सैनिक स्कूल में लगी थी आग
सिरमौर पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। रसोई घर में सिलेंडर भी फटा है, जिसके बाद भीषण आग लगी। बता दें कि 3 दिन पहले सोलन जिले के अर्की बाजार में एक आवासीय इमारत में आग लगी थी, जिसमें 8 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की जलकर मौत हुई थी। इसके बाद एक दिन पहले हमीरपुर में स्थित सैनिक स्कूल के एकेडमिक ब्लॉक में भी आग लगी थी। हालांकि, स्कूल में छुट्टी चल रही है।