हिमाचल प्रदेश के सोलन में भीषण आग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हिमाचल प्रदेश के सोलन में आवासीय इमारत में आग लगने से बच्चे की मौत, 8 लापता

लेखन गजेंद्र 03:28 pm Jan 12, 202603:28 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के सोलन में सोमवार तड़के एक आवासीय इमारत में आग लग गई, जिसमें कई परिवार फंस गए। हादसे के बाद एक 8 वर्षीय बच्चे का जला शव बरामद किया गया है। घटना अर्की बाजार के पुराना बस अड्डा इलाके की है, जिसमें 2 मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। बच्चा नेपाली मूल का बताया जा रहा है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने बताया कि अब तक 2 शव मिल चुके हैं। करीब 8 लोग लापता हैं।