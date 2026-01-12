हिमाचल प्रदेश के सोलन में आवासीय इमारत में आग लगने से बच्चे की मौत, 8 लापता
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के सोलन में सोमवार तड़के एक आवासीय इमारत में आग लग गई, जिसमें कई परिवार फंस गए। हादसे के बाद एक 8 वर्षीय बच्चे का जला शव बरामद किया गया है। घटना अर्की बाजार के पुराना बस अड्डा इलाके की है, जिसमें 2 मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। बच्चा नेपाली मूल का बताया जा रहा है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने बताया कि अब तक 2 शव मिल चुके हैं। करीब 8 लोग लापता हैं।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि रविवार देर रात को इमारत में रहने वाला एक परिवार जलती हुई अंगीठी को घर के अंदर ले गया था, जिससे आग ने भयावह रूप ले लिया। इसके बाद कम से कम 7-8 सिलेंडर के फटने से स्थिति घातक हो गई। धमाके से इमारत भी ढह गई, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अंबुजा सीमेंट्स, दरलाघाट, बनालेगी, बोइलेउगंज और सोलन से गई दमकल गाड़ियों ने सुबह 7 बजे आग पर काबू पाया।
जांच
सभी प्रभावित नेपाली परिवार
पुलिस ने बताया कि आग से काफी नुकसान हुआ है। बाजार में करीब 10-15 दुकानें और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद लोगों की तलाश में जुटे हुए है। आग लगने के स्पष्ट कारणों का अभी पता नहीं चला है। सभी प्रभावित नेपाली परिवार के बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन के जिला आयुक्त को राहत और बचाव अभियान चलाने और मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद बचाव कार्य जारी
#WATCH | Himachal Pradesh: A major fire broke out near the UCO Bank building at the old bus stand in Arki town of Solan district late last night. pic.twitter.com/LuPvFS0BQH— ANI (@ANI) January 12, 2026