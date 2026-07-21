हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद

कांगड़ा जिले में होने वाली परीक्षाएं टाल दी गई हैं। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थिति सामान्य होने तक अपने घरों पर ही रहें। राज्य में अगले 2 दिनों तक और बारिश होने का अनुमान है। भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई राजमार्ग पहले से ही बंद पड़े हैं और पुलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और आपातकालीन दल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। IMD ने सभी लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदियों के पास न जाने की अपील की है, जब तक कि मौसम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता।