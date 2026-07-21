हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए 4 जिलों में स्कूल, कॉलेज और डे-केयर सेंटर बंद रखने का आदेश दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते मंगलवार को ये सभी संस्थान बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान प्रभावित होंगे। इन जिलों में छात्रों के लिए आज कोई कक्षा या कैंपस गतिविधि नहीं होगी।
कांगड़ा में परीक्षाएं स्थगित, आपातकालीन टीमें तैयार
कांगड़ा जिले में होने वाली परीक्षाएं टाल दी गई हैं। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थिति सामान्य होने तक अपने घरों पर ही रहें। राज्य में अगले 2 दिनों तक और बारिश होने का अनुमान है। भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई राजमार्ग पहले से ही बंद पड़े हैं और पुलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और आपातकालीन दल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। IMD ने सभी लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदियों के पास न जाने की अपील की है, जब तक कि मौसम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता।