HPBOSE 10वीं के नतीजे इस तारीख तक, बस एक क्लिक में देखें अपना स्कोर

HPBOSE वेबसाइट या एनडीटीवी एजुकेशन से करें चेक

नतीजे जांचने के लिए आप HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां रिजल्ट्स सेक्शन में 'हिमाचल बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा परिणाम 2026' का विकल्प चुनें। इसके बाद अपना रोल नंबर डालें और सबमिट कर दें।

अगर मुख्य वेबसाइट धीमी चल रही है, तो आप डिजीलॉकर या SMS का विकल्प भी चुन सकते हैं। नतीजे जारी होते ही आप अपनी प्रोविजनल मार्कशीट भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए बस यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन है।