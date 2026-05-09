HPBOSE 10वीं के नतीजे इस तारीख तक, बस एक क्लिक में देखें अपना स्कोर
अगर आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपकी प्रतीक्षा लगभग खत्म होने वाली है। HPBOSE के अनुसार, नतीजे 6 मई से 10 मई के बीच किसी भी दिन घोषित किए जा सकते हैं। आमतौर पर नतीजे सुबह या दोपहर में आते हैं, इसलिए समय-समय पर चेक करते रहें। hpbose.org पर अपने नंबर जानने के लिए आपको बस अपना रोल नंबर चाहिए।
HPBOSE वेबसाइट या एनडीटीवी एजुकेशन से करें चेक
नतीजे जांचने के लिए आप HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां रिजल्ट्स सेक्शन में 'हिमाचल बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा परिणाम 2026' का विकल्प चुनें। इसके बाद अपना रोल नंबर डालें और सबमिट कर दें।
अगर मुख्य वेबसाइट धीमी चल रही है, तो आप डिजीलॉकर या SMS का विकल्प भी चुन सकते हैं। नतीजे जारी होते ही आप अपनी प्रोविजनल मार्कशीट भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए बस यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन है।