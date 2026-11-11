हिमाचल पुलिस का बेजोड़ कारनामा, 88.7 प्रतिशत लापता लोगों को खोज निकाला

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने साल 2026 में जनवरी से सितंबर के बीच 1,328 लापता लोगों में से 1,172 का पता लगा लिया है। यह वाकई एक शानदार कामयाबी है, जिसमें 88.7 प्रतिशत लोगों को ढूंढ निकाला गया। इन मामलों में तुरंत FIR दर्ज करना जरूरी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के मई के आदेश के बाद पुलिस ने अपनी कोशिशें तेज कर दीं। इसके बावजूद अभी भी 156 लोग लापता हैं जिनका पता नहीं चल पाया है।