हिमाचल पुलिस का बेजोड़ कारनामा, 88.7 प्रतिशत लापता लोगों को खोज निकाला
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने साल 2026 में जनवरी से सितंबर के बीच 1,328 लापता लोगों में से 1,172 का पता लगा लिया है। यह वाकई एक शानदार कामयाबी है, जिसमें 88.7 प्रतिशत लोगों को ढूंढ निकाला गया। इन मामलों में तुरंत FIR दर्ज करना जरूरी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के मई के आदेश के बाद पुलिस ने अपनी कोशिशें तेज कर दीं। इसके बावजूद अभी भी 156 लोग लापता हैं जिनका पता नहीं चल पाया है।
लापता मिले लोग: 722 वयस्क, 470 बच्चे
इन 9 महीनों में जो मामले दर्ज हुए, उनमें 722 बड़े लोग और 470 बच्चे मिले हैं। हर 5 में से करीब एक लापता व्यक्ति एक दिन के अंदर मिल गया, जबकि एक और 5वां हिस्सा एक से 3 दिन बाद मिला। वहीं, लगभग आधे लोगों का पता लगाने में 3 दिन से ज्यादा का समय लगा।
हिमाचल पुलिस ने नए नियम लागू किए, रिपोर्ट करने की अपील
जून महीने से पुलिस ने FIR को तेजी से दर्ज करने और बच्चों की तलाश को बेहतर तरीके से करने के लिए नए प्रोटोकॉल (नियम) शुरू किए हैं। साथ ही पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि लापता लोगों, खासकर बच्चों के बारे में बिना किसी देरी के तुरंत जानकारी दें।