हिमाचल की अनन्या का संसद में दिया भाषण वायरल, अंबेडकर के सपनों पर रखे विचार
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हिमाचल प्रदेश की छात्रा अनन्या नेगी ने हाल ही में नई दिल्ली में संसद के मंच से अपनी बात रखी। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के समानता और न्याय के सपनों पर विचार रखे। युवा मामले मंत्रालय की तरफ से बोलते हुए, उन्होंने संविधान के 'हम भारत के लोग' सूत्र के महत्व पर जोर दिया। अनन्या ने सभी से अपील की कि वे धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों से ऊपर उठकर सोचें।
छात्रा अनन्या की हो रही तारीफ
अनन्या नेगी ने अपना भाषण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों के साथ समाप्त किया। उनकी आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति और संवैधानिक मूल्यों पर उनके जोर ने सोशल मीडिया पर तुरंत सबका ध्यान खींचा। बहुत से लोगों ने उनकी सराहना की, यह देखकर कि कैसे आज भी उनके जैसे युवा अंबेडकर के समावेशी विचारों को जिंदा रखे हुए हैं।