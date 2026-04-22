हिमाचल की अनन्या का संसद में दिया भाषण वायरल, अंबेडकर के सपनों पर रखे विचार देश Apr 22, 2026

हिमाचल प्रदेश की छात्रा अनन्या नेगी ने हाल ही में नई दिल्ली में संसद के मंच से अपनी बात रखी। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के समानता और न्याय के सपनों पर विचार रखे। युवा मामले मंत्रालय की तरफ से बोलते हुए, उन्होंने संविधान के 'हम भारत के लोग' सूत्र के महत्व पर जोर दिया। अनन्या ने सभी से अपील की कि वे धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों से ऊपर उठकर सोचें।