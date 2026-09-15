प्याज-अदरक के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? जानिए संभावित कारण

प्याज-अदरक के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? जानिए संभावित कारण
सब्जी के ठेले पर आपको भी महंगाई की मार लग रही है क्या? आप अकेले नहीं हैं। प्याज के दाम लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गए हैं, जबकि अदरक पिछले साल के मुकाबले 70 प्रतिशत से भी ज्यादा महंगा हो गया है।
त्योहारी सीजन चल रहा है और इस समय खाने-पीने की चीजें बहुत मायने रखती हैं। ऐसे में दाम बढ़ने से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है।
इसकी मुख्य वजहें हैं: एल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून बारिश और सरकारी नीतियां, जिनके चलते धान और गन्ने जैसी फसलों को खाने के बजाय इथेनॉल बनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।
महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से प्याज को नुकसान
केवल मौसम या सरकारी नीतियां ही नहीं, बल्कि बढ़ती ढुलाई लागत और महाराष्ट्र में पहले हुई बेमौसम बारिश से भी प्याज की मुख्य फसलें खराब हो गईं। इन सभी कारणों के चलते आपकी थाली अब महंगी हो गई है। ऐसे समय में जब हर कोई अच्छे खाने के साथ त्योहार मनाना चाहता है, यह लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है।