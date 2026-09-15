प्याज-अदरक के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? जानिए संभावित कारण

सब्जी के ठेले पर आपको भी महंगाई की मार लग रही है क्या? आप अकेले नहीं हैं। प्याज के दाम लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गए हैं, जबकि अदरक पिछले साल के मुकाबले 70 प्रतिशत से भी ज्यादा महंगा हो गया है।

त्योहारी सीजन चल रहा है और इस समय खाने-पीने की चीजें बहुत मायने रखती हैं। ऐसे में दाम बढ़ने से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है।

इसकी मुख्य वजहें हैं: एल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून बारिश और सरकारी नीतियां, जिनके चलते धान और गन्ने जैसी फसलों को खाने के बजाय इथेनॉल बनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।