उत्तराखंड में सर्दियों की जबरदस्त दस्तक, इन जगहों पर हुई भारी बर्फबारी
उत्तराखंड में सर्दियों ने गुरुवार को जबरदस्त दस्तक दे दी है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जैसे पवित्र धामों में भारी बर्फबारी हुई और बारिश भी हुई। इससे चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई।
इस मौसम का सबसे ज्यादा असर उत्तरकाशी और चमोली जिलों में देखने को मिला। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ किसी खूबसूरत पोस्टकार्ड जैसा दिख रहा था।
मौसम की चेतावनी के बावजूद तीर्थयात्रियों का दर्शन जारी
भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी तीर्थयात्री केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचते रहे। श्रद्धालुओं को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटा देखा गया।
वहीं, बद्रीनाथ में भी बर्फ से ढकी चोटियां दिखीं। मंदिर परिसर में हुई बारिश ने ठंड और बढ़ा दी।
प्रशासन ने केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों से पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने, ताज़ा मौसम का अपडेट लेते रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
श्रद्धालुओं की आस्था तो साफ दिखती है, लेकिन प्रशासन के लिए सुरक्षा सबसे पहले है।