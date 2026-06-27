तमिलनाडु में बदलेगा मौसम का मिजाज, 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD ने चेन्नई में तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी दी

उत्तर तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुर, रानीपेट और कांचीपुरम जैसे इलाकों में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि शनिवार को चेन्नई के आसपास गरज-चमक के साथ बिजली कडकने की संभावना है। इसके अलावा 29 जून से मछुआरों को समुद्र में तेज हवाओं के कारण सतर्क रहने की सलाह दी गई है।