महाराष्ट्र-बंगाल में आफत की बारिश, बाढ़-भूस्खलन पर गंभीर चेतावनी
देश
2 ताकतवर मानसून सिस्टम इस समय महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सक्रिय हें। इनकी वजह से भारी बारिश हो रही है, सड़कें पानी में डूबी हें और निचले इलाकों में दृश्यता भी काफी कम हो गई है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि जैसे-जैसे बारिश और तेज होगी, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है।
मुंबई, कोंकण और पूर्वी इलाकों में मूसलाधार बारिश
अरब सागर पर बने गर्म तापमान के चलते मुंबई और कोंकण क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है।
वहीं दूसरी ओर, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफानों के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और यहां तक कि बांग्लादेश में भी भारी वर्षा दर्ज की जा रही है।
IMD ने बताया है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है, और उसने सभी को बाढ़ या भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है।