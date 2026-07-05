महाराष्ट्र-बंगाल में आफत की बारिश, बाढ़-भूस्खलन पर गंभीर चेतावनी

मुंबई, कोंकण और पूर्वी इलाकों में मूसलाधार बारिश

अरब सागर पर बने गर्म तापमान के चलते मुंबई और कोंकण क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है।

वहीं दूसरी ओर, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफानों के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और यहां तक कि बांग्लादेश में भी भारी वर्षा दर्ज की जा रही है।

IMD ने बताया है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है, और उसने सभी को बाढ़ या भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है।