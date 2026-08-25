गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद घंटों तक फंसे 300 से ज्यादा स्कूली बच्चे, शहर के ड्रेनेज की खुली पोल
गुरुग्राम में सोमवार को अचानक हुई तेज बारिश के बाद 9 बसों में सवार 300 से ज्यादा स्कूली बच्चे करीब 2 घंटे तक फंसे रहे। सिर्फ 35 मिनट में 70 मिलीमीटर बारिश होने से सड़कें पानी से भर गईं और पानी की गहराई कमर तक पहुंच गई। इसकी वजह से सुभाष चौक और दिल्ली-जयपुर हाईवे जैसे बड़े इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ।
ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से माता-पिता स्कूल पहुंचने में हुए परेशान
माता-पिता को स्कूलों तक पहुंचने के लिए जाम और पानी भरी सड़कों से काफी जूझना पड़ा। ट्रैफिक की हालत इतनी खराब थी कि रात तक इसमें सुधार नहीं हो पाया। यहां तक कि स्कूलों ने बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी थी, लेकिन इससे भी हालात में कोई खास सुधार नहीं आया। इस घटना ने गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम की कमियों की पोल खोल दी। गोल्फ कोर्स रोड जैसे पॉश इलाकों में भी पानी भर गया, और सुभाष चौक से पानी शाम छह बजे तक नहीं उतर पाया।