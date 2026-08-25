गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद घंटों तक फंसे 300 से ज्यादा स्कूली बच्चे, शहर के ड्रेनेज की खुली पोल

माता-पिता को स्कूलों तक पहुंचने के लिए जाम और पानी भरी सड़कों से काफी जूझना पड़ा। ट्रैफिक की हालत इतनी खराब थी कि रात तक इसमें सुधार नहीं हो पाया। यहां तक कि स्कूलों ने बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी थी, लेकिन इससे भी हालात में कोई खास सुधार नहीं आया। इस घटना ने गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम की कमियों की पोल खोल दी। गोल्फ कोर्स रोड जैसे पॉश इलाकों में भी पानी भर गया, और सुभाष चौक से पानी शाम छह बजे तक नहीं उतर पाया।