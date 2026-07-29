दिल्ली हुई पानी-पानी: जुलाई में ही पार हुआ औसत, अगले 24 घंटे और भारी
मंगलवार को दिल्ली में जमकर बारिश हुई, जिससे जुलाई महीने का कुल आंकड़ा करीब 226 मिलीमीटर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा इस महीने के सामान्य औसत 192.6 मिमी से काफी अधिक है। मौसम विभाग (IMD) ने अपनी मौसम संबंधी चेतावनियों का स्तर लगातार बढ़ाया, क्योंकि शहर की मुख्य वेधशाला सफदरजंग में सिर्फ 9 घंटों में 57.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
सफदरजंग का अधिकतम तापमान गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस
इस बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। सफदरजंग में अधिकतम तापमान गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री कम था। लोधी रोड पर सबसे अधिक 68.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
इसके अलावा, नोएडा और गुरुग्राम जैसे पड़ोसी इलाकों में भी जमकर पानी बरसा। मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि बुधवार को भी तेज बारिश हो सकती है, हालांकि सप्ताहांत तक मौसम शांत हो जाएगा। इसलिए, किसी भी संभावित बाधा या परेशानी से निपटने के लिए तैयार रहना समझदारी होगी।