दिल्ली हुई पानी-पानी: जुलाई में ही पार हुआ औसत, अगले 24 घंटे और भारी

इस बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। सफदरजंग में अधिकतम तापमान गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री कम था। लोधी रोड पर सबसे अधिक 68.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

इसके अलावा, नोएडा और गुरुग्राम जैसे पड़ोसी इलाकों में भी जमकर पानी बरसा। मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि बुधवार को भी तेज बारिश हो सकती है, हालांकि सप्ताहांत तक मौसम शांत हो जाएगा। इसलिए, किसी भी संभावित बाधा या परेशानी से निपटने के लिए तैयार रहना समझदारी होगी।