मुंबई में बारिश का तांडव: सड़कें बनीं दरिया, थम गई लोकल ट्रेनों की रफ्तार
बुधवार को मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से शहर और आस-पास के उपनगरों की सड़कें पानी से भर गईं, और लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। बारिश ने सिर्फ सड़कों को ही नहीं, बल्कि लोकल ट्रेनों की आवाजाही को भी बाधित कर दिया। सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर ट्रेनें देर से चल रही थीं, वहीं हार्बर लाइन पर एक ओवरहेड तार टूट जाने से ट्रेनें लगभग एक घंटे तक ठप रहीं।
पूर्वी उपनगरों में 109 मिलीमीटर बारिश
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने जानकारी दी कि पूर्वी उपनगरों में औसतन 109 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मानखुर्द में सबसे अधिक 170.4 मिलीमीटर बारिश हुई। आइलैंड सिटी में बायकुला में 162 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं पश्चिमी इलाकों में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और बोरीवली में भी अच्छी-खासी बारिश दर्ज हुई। सिर्फ एक घंटे में अंधेरी वेस्ट में 39 मिलीमीटर बारिश ने स्थिति को और खराब कर दिया। जलभराव वाली सड़कों से बचने के चक्कर में लोगों को ट्रैफिक डायवर्जन से होकर गुजरना पड़ा।