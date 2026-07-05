मुंबई हवाई अड्डे पर बारिश का कोहराम: 184 उड़ानें अटकीं, 18 रद्द
रविवार को मुंबई के मुख्य एयरपोर्ट पर हुई भारी मानसूनी बारिश ने कामकाज पर भारी असर डाला, जिससे यात्रियों को खूब परेशानी हुई। कुल उड़ानों के लगभग 22 प्रतिशत पर इसका असर पड़ा, जिनमें 184 उड़ानें देरी से चलीं और 18 रद्द करनी पड़ीं। यात्रियों को औसतन 50 मिनट का इंतजार करना पड़ा। मौसम विभाग ने शहर के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया था।
सुरक्षा के लिए रनवे बंद
तेज बारिश, तूफानी हवाओं और कम विजिबिलिटी की वजह से, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट ने लगभग एक घंटे के लिए रनवे पर विमानों की आवाजाही रोक दी थी। हालात सुधरने पर रनवे सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं। हालांकि, एयरलाइंस सभी यात्रियों से अपील कर रही हैं कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें। अगर आप खुद यात्रा कर रहे हैं या किसी को एयरपोर्ट छोड़ने/लेने जा रहे हैं, तो ताजा अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें। फिलहाल मुंबई का मौसम किसी के लिए भी आसान नहीं है।