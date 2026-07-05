मुंबई हवाई अड्डे पर बारिश का कोहराम: 184 उड़ानें अटकीं, 18 रद्द

सुरक्षा के लिए रनवे बंद

तेज बारिश, तूफानी हवाओं और कम विजिबिलिटी की वजह से, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट ने लगभग एक घंटे के लिए रनवे पर विमानों की आवाजाही रोक दी थी। हालात सुधरने पर रनवे सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं। हालांकि, एयरलाइंस सभी यात्रियों से अपील कर रही हैं कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें। अगर आप खुद यात्रा कर रहे हैं या किसी को एयरपोर्ट छोड़ने/लेने जा रहे हैं, तो ताजा अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें। फिलहाल मुंबई का मौसम किसी के लिए भी आसान नहीं है।