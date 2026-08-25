दिल्ली-NCR में दूसरे दिन भी जमकर हुई बारिश, सैकड़ों उड़ानें हुई प्रभावित
दिल्ली-NCR में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है और ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) और कनॉट प्लेस जैसे अहम इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और ट्रैफिक पूरी तरह रुक सा गया है।
इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर 18 उड़ानें रद्द, 166 में देरी
इस जोरदार बारिश का असर हवाई सफर पर भी पड़ा है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 18 उड़ानों को रद्द करना पड़ा, वहीं 166 उड़ानें देरी से चल रही हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों के लिए और अधिक बारिश, तूफान और तेज हवाओं की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट है, जबकि नोएडा में अभी भी घने बादल छाए हुए हैं। IMD के अनुसार, इस भारी बारिश की वजह मध्य और ऊपरी स्तर के पश्चिमी विक्षोभ का निचले क्षोभमंडल में बनी एक ट्रफ से मेल खाना है।