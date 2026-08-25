दिल्ली-NCR में दूसरे दिन भी जमकर हुई बारिश, सैकड़ों उड़ानें हुई प्रभावित

इस जोरदार बारिश का असर हवाई सफर पर भी पड़ा है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 18 उड़ानों को रद्द करना पड़ा, वहीं 166 उड़ानें देरी से चल रही हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों के लिए और अधिक बारिश, तूफान और तेज हवाओं की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट है, जबकि नोएडा में अभी भी घने बादल छाए हुए हैं। IMD के अनुसार, इस भारी बारिश की वजह मध्य और ऊपरी स्तर के पश्चिमी विक्षोभ का निचले क्षोभमंडल में बनी एक ट्रफ से मेल खाना है।