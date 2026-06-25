मुंबई: मूसलाधार बारिश से लोकल ट्रेनें लेट, 41 सेवाएं रद्द
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बुधवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा को बुरी तरह प्रभावित किया। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन्स पर व्यस्त समय में ट्रेनों को 20 मिनट तक की देरी का सामना करना पड़ा। इस वजह से स्टेशन खचाखच भर गए और डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ट्रांस-हार्बर कॉरिडोर सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा। सुबह करीब 2 घंटे तक तुरभे से कोपरखैरने के बीच ट्रेन सेवाएं निलंबित रहीं, जिसका असर पूरे दिन देरी के रूप में देखने को मिला।
मुंबई के यात्री भड़के, 41 सेवाएं रद्द
शाम होते-होते उपनगरीय ट्रेन की कुल 41 सेवाएं रद्द करनी पड़ीं। काम पर जाने वालों और छात्रों को समय पर दफ्तर या कॉलेज पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भीड़ की तस्वीरें साझा करते हुए रेलवे की मानसून तैयारियों पर सवाल खड़े किए।