मुंबई: मूसलाधार बारिश से लोकल ट्रेनें लेट, 41 सेवाएं रद्द देश Jun 25, 2026

बुधवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा को बुरी तरह प्रभावित किया। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन्स पर व्यस्त समय में ट्रेनों को 20 मिनट तक की देरी का सामना करना पड़ा। इस वजह से स्टेशन खचाखच भर गए और डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ट्रांस-हार्बर कॉरिडोर सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा। सुबह करीब 2 घंटे तक तुरभे से कोपरखैरने के बीच ट्रेन सेवाएं निलंबित रहीं, जिसका असर पूरे दिन देरी के रूप में देखने को मिला।