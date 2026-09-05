बारिश-तूफान से दिल्ली-NCR बेहाल, हवाई अड्डे तक जगह-जगह भरा पानी

बारिश के आंकड़ों में पालम सबसे ऊपर रहा, जहां 75.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम में भी 44.5 मिलीमीटर पानी बरसा। इस तेज बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हुआ और हवाई अड्डे के आसपास की स्थिति भी बाधित रही। मौसम विभाग ने बताया कि यह बारिश उत्तर भारत पर बने एक कम दबाव के सिस्टम और सक्रिय मॉनसून ट्रफ की वजह से हुई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 5 सितंबर को भी दिल्ली-NCR में और बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि रविवार, 6 सितंबर से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, इसलिए लोगों को कुछ और इंतजार करना होगा।