केरल में मूसलाधार बारिश से निदयों में आया उफान, कई जिलों में हाई अलर्ट

इडुक्की में पम्बाला बांध के गेट खोले गए

इडुक्की में पम्बाला बांध के गेट एहतियातन खोल दिए गए हैं, जिसके बाद पेरियार नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने त्रिशूर, इडुक्की और कन्नूर में और भी भारी बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। त्रिशूर में स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और जिन इलाकों में बाढ़ या भूस्खलन का खतरा है, वहां के निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।