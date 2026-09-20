बेंगलुरु में भारी बारिश ने दी गर्मी से राहत, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

बेंगलुरु में रात भर हुई जोरदार बारिश से खासी ठंडक महसूस हुई। रविवार की सुबह जब लोग उठे, तो शहर का मौसम बेहद सुहावना था। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह से अब तक केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (KIA) में 94.2 मिलीमीटर और HAL हवाई अड्डे पर 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजधानी बेंगलुरु के साथ-साथ कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, विजयपुर, बेलगावी, धारवाड़, हावेरी, गडग, शिवमोग्गा, चिकमगलूर, हासन, कोडागू, बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुर और बेंगलुरु दक्षिण जैसे जिलों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में इन सभी इलाकों में और बारिश होने की पूरी संभावना है।