महाराष्ट्र में लू का कहर: 2 की जान गई, 226 बीमार; खुद को ऐसे बचाएं
महाराष्ट्र इस समय भीषण लू की चपेट में है। मार्च से अब तक, अकोला और लातूर में 226 हीटस्ट्रोक के मामले सामने आए हैं और 2 मौतों की पुष्टि हुई है। अहमदनगर, अकोला, लातूर और सोलापुर में 6 और मौतों की जांच चल रही है। बढ़ते तापमान और नमी की वजह से IMD ने पिछले हफ्ते मुंबई और ठाणे के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया था।
डॉक्टरों की सलाह: पानी पिएं, तेज धूप से बचें
औरंगाबाद (41), नंदुरबार (24) और नासिक (19) में सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले मजदूरों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी की कमी और बेहोशी के मामले बढ़ रहे हैं। जब हवा में नमी ज्यादा होती है, तो शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, जिससे ये समस्या और बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ खूब पानी पीने, दोपहर की तेज धूप से बचने और ओआरएस या नींबू पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको बाहर जाना ही पड़े, तो पूरी सावधानी बरतें।