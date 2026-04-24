सबरीमाला: क्या हर हिंदू का मंदिर में प्रवेश का हक है? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तय करेगी भविष्य!

अधिकार और धार्मिक रीति-रिवाज: पीठ की पड़ताल

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ भारत के संविधान के तहत व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच के अहम सवालों पर विचार कर रही है। पीठ इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि कानून में "नैतिकता" का क्या अर्थ है और क्या किसी परंपरा से बाहर का व्यक्ति उसके पुराने रीति-रिवाजों को चुनौती दे सकता है। इस मामले में जो भी फैसला आएगा, वह पूरे भारत के मंदिरों में लैंगिक और धार्मिक अधिकारों के संतुलन को नया स्वरूप दे सकता है।