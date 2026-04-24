सबरीमाला: क्या हर हिंदू का मंदिर में प्रवेश का हक है? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तय करेगी भविष्य!
सुप्रीम कोर्ट केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के अधिकार से जुड़े विवाद की सुनवाई में गहराई तक उतर गया है। यह मामला खासकर महिलाओं के प्रवेश और लिंग भेदभाव से जुड़ा है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "एक हिंदू तो हिंदू है, वह किसी भी मंदिर में जा सकता है।"
8वें दिन भी यह मामला जारी रहा और सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आगे क्या फैसला आता है।
अधिकार और धार्मिक रीति-रिवाज: पीठ की पड़ताल
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ भारत के संविधान के तहत व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच के अहम सवालों पर विचार कर रही है। पीठ इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि कानून में "नैतिकता" का क्या अर्थ है और क्या किसी परंपरा से बाहर का व्यक्ति उसके पुराने रीति-रिवाजों को चुनौती दे सकता है। इस मामले में जो भी फैसला आएगा, वह पूरे भारत के मंदिरों में लैंगिक और धार्मिक अधिकारों के संतुलन को नया स्वरूप दे सकता है।