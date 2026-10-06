मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर से जुड़ी CBI जांच के खिलाफ पंजाब की याचिका पर SC जल्द सुनवाई को तैयार

हाई कोर्ट ने यह CBI जांच का आदेश तब दिया था, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुछ जानकारी साझा की थी। ED ने बताया था कि नितिन गोहल नाम का एक शख्स कथित तौर पर राज्य सरकार से अपना काम कराने की कोशिश करने वाले लोगों और घुमन के बीच बिचौलिए का काम कर रहा था।

कोर्ट इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि ED से 3 अगस्त को जानकारी मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने सिर्फ शुरुआती जांच ही की थी। इसी वजह से कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष और पूरी तरह से जांच के लिए पुलिस के सहयोग से एक विस्तृत जांच पर जोर दिया।